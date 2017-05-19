Rambler & Co запустит портал в украинском сегменте интернета

Компания Rambler & Co сообщила о запуске портала в украинском сегменте интернета. «Работа портала rambler.ua построена на тех же принципах качества и независимости. Из всего новостного шума мы круглосуточно выбираем главные новости Украины для своей аудитории в этой стране с последующей публикацией их на главной странице сервиса», – приводит RNS сообщение компании.

Пользователи также смогут завести почту @rambler.ua, «которая позволит свободно получать и отправлять письма так же, как и в прежней «Рамблер/почте». Также будет доступна функция сохранения и переноса заблокированного почтового ящик с другого сервиса, при этом старый адрес почты можно будет сохранить.