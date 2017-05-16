«Яндекс»: Киев ввел санкции против 11 млн украинских пользователей

Бизнес группы компаний «Яндекса» большой и украинские санкции на нем негативно не скажутся, заявили в компании. Это говорится в комментарии компании на соответствующее решение Киева. Главным пострадавшим там считают украинского пользователя интернета и выражают сожаление в связи с принятым решением.

«Это санкции против 11 млн украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов», - отмечает «Яндекс». Компания развивает свои сервисы для Украины с 2005 г., это в том числе украинский поиск, карты украинских городов, навигация, образовательные проекты и ещё несколько десятков разных проектов.

Ранее в аналогичном ключе на санкции Киева ответила Mail.ru Group, которая оценила число пострадавших украинских пользователей в 25 млн человек.

16 мая 2017 г. президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, под которые попали российские интернет-компании и производители софта. Этот указ вводит в силу решения, которые СНБО принял 28 апреля 2017 г. Теперь на Украине блокировке подлежат, в частности, соцсети «В контакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С. Санкции также затронули телекомпании «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН, производителей антивирусов «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб», компании ABBYY, «Софтлайн груп», корпорацию «Парус».