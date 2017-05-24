Власти Турции с момента попытки госпереворота закрыли 147 СМИ – Reuters

Власти Турции оставили без лицензии 147 СМИ с момента попытки госпереворота в стране, пишет Reuters со ссылкой на доклад Фонда сбережений и вкладов Турции.

Согласно данным государственного фонда на конец марта текущего года турецкие власти стали контролировать деятельность сотен компаний. Во многих из них сменилось руководство, или же они были закрыты. Речь идет о 879 компаниях с суммарной капитализацией в $11,3 млрд и 45 000 сотрудниках. Среди полностью прекративших работу компаний 147 СМИ, уточняется в докладе.