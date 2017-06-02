Правительство одобрило соглашение с Индией о совместном производстве фильмов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрен проект соглашения между правительствами России и Индии о совместном производстве фильмов. Документ, подписанный 29 мая, был опубликован в пятницу на сайте кабмина.

«Соглашением определяются условия присвоения фильмам совместного производства статуса "национальный фильм", въезда на территорию каждого из государств съемочной группы другой стороны, временного ввоза и вывоза оборудования и материалов, необходимых для производства совместных фильмов, размеры долей финансовых вкладов сопродюсеров», - говорится в справке к распоряжению.

Заключение соглашения обусловлено тем, что индийская киноиндустрия является одной из крупнейших в регионе. «Подписание соглашения позволит расширить прокатные возможности фильмов российско-индийского производства, будет способствовать развитию российского кинопроизводства, укреплению культурных связей между Россией и Индией», - отмечают в правительстве.

Ранее Россия заключила аналогичные соглашения с Канадой, Италией, Болгарией, ФРГ, а также многостороннее соглашение со странами СНГ. Россия также с 1994 г. участвует в Европейской конвенции о совместном кинопроизводстве.