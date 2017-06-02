«Роскосмос» анонсировал первый старт корабля «Федерация» в 2022 году

Новый российский пилотируемый корабль «Федерация» отправится в космос с космодрома Байконур, сообщил руководитель «Роскосмоса» Игорь Комаров. «Есть решение о том, чтобы первый пуск пилотируемого корабля "Федерация" осуществлять на ракете-носителе "Союз-5" в 2022 г. с космодрома Байконур», - сказал он.

Ранее сообщалось, что первый запуск корабля «Федерация» будет осуществлен с космодрома Восточный. Комаров заявил, что «Роскосмос» планирует ускорить работы по созданию на Байконуре инфраструктуры под ракету «Союз-5» в рамках совместного с Казахстаном проекта «Байтерек».

По его словам, ранее модернизацию стартового комплекса на Байконуре под этот проект планировалось начать в 2020-2021 г. «Сейчас мы хотим ускоренными темпами его реализовывать, чтобы в 2022 г. обеспечить первый пуск "Союза-5" - новой нашей ракеты среднего класса с Байконура», - сказал Комаров.