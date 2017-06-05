Apple представила новые версии операционных систем и моноблок iMac Pro

Компания Apple на Всемирной конференции для разработчиков в Сан-Хосе (Калифорния) представила обновление операционной системы для мобильных устройств iOS. В обновлении пользователи получат возможность перевода денег по Apple Pay: переводы будут доступны всем пользователям iOS 11, выход которой ожидается осенью 2017 г. Электронный ассистент Siri получил функцию синхронного перевода и возможность ответа пользователю без подключения к интернету.

Также были представлены новые моноблоки iMac. Компьютеры будут оснащены более мощными процессорами. Максимальный объем оперативной памяти был расширен до 64 Гб. К стандартным разъемам инженеры Apple добавили два порта USB-C. Кроме этого, на конференции было представлено новое устройство - черный iMac Pro, который заменил собой другую версию - Mac Pro. iMac Pro будет поставляться с 8-, 10- и 16-ядерными процессорами Intel Xeon и графической системой Radeon Vega, которая использует до 16 ГБ VRAM.