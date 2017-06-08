Клименко: «Яндекс.медицина» должна опередить Google-медицину

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко предположил, что для эффективного мониторинга состояния здоровья граждан необходимо создать реестр мобильных устройств, выполняющих такую функцию.

«Наша задача - двигаться в сторону профилактического мониторинга состояния здоровья. Для этого необходимо, наверное, двигаться в сторону формирования реестра мобильных устройств, позволяющих проводить эффективный мониторинг состояния здоровья», - сказал Клименко на парламентских слушаниях по вопросу информатизации здравоохранения.

Вместе с тем советник президента вновь призвал ускорить работу над законопроектом о телемедицине. «Когда мы медленно двигаемся, мы теряем время, даем конкурентам зайти на наш рынок», - подчеркнул он.

«У нас есть возможность получить Яндекс-медицину, Рамблер-медицину - это наша история, - продолжил советник. - Если мы потянем еще года два - мы получим Google-медицину, Apple-медицину. В этом ничего плохого нет, только отставят от дел».

В России на законодательном уровне возможность оказания медицинских услуг с применением информационно-коммуникационных технологий не закреплена. В 2016 г. в Госдуму были внесены два законопроекта о телемедицине: один был подготовлен Минздравом, другой - при участии Института развития интернета, компании «Яндекс» и Фонда развития интернет-инициатив. Законопроект интернет-сообщества, в отличие от документа Минздрава, допускает дистанционное медицинское вмешательство.