Опрос: искусственный интеллект будет писать сочинения лучше, чем школьники, к 2026 году

Искусственный интеллект начнет обгонять человека по качеству работы во многих видах деятельности уже в ближайшие 10 лет, показал опрос 352 специалистов в этой сфере, которые публиковали какие-либо материалы в 2015 г., в том числе на конференциях. Из их ответов следует, что вероятность того, что машины обойдут человека во всех сферах и видах задач через 45 лет, составляет 50%. Вероятность того, что во всех сферах будет возможна полная автоматизация труда через 50 лет, оценивается в 10%, через 100 лет - в 50%, через 200 лет - в 90%. Эксперты из Азии в среднем называют более близкие сроки автоматизации.

Исследование проводили сотрудники Института будущего человечества при Оксфордском университете и департамента политологии Йельского университета. Руководитель группы - Катя Грейс из Оксфорда.

Авторы запросили комментарии у 1634 специалистов. Согласие получено от 21%, это эксперты из 43 стран, 82% из них работают в научной сфере, 21% - на производстве. Опрос проводился конфиденциально в течение 12 минут. Респондентов просили оценить со сроками перспективы искусственного интеллекта в самых различных видах работ - от складывания постиранного белья и вождения грузовика до работы переводчиков и хирургов и игры в Angry Birds.

Авторы исследования считают важным наличие точных прогнозов в сфере искусственного интеллекта, так как его развитие и применение грозит изменениями рынку труда и может потребовать изменений законодательства и инфраструктуры. То есть к этому нужно серьезно готовиться и следить за трендами. При этом они поднимают проблему точности прогнозов как таковую и проблему выбора оптимальных прогнозных методик для получения более точных результатов. Для примера они ссылаются на другое исследование, которое показало, что в политологии эксперты дают худшие прогнозы, чем простой анализ статистики.

Проведенный опрос показал, что в среднем эксперты считают, что искусственный интеллект будет переводить лучше, чем человек, к 2024 г., писать школьные эссе - к 2026 г., водить грузовик - к 2027 г., работать продавцом в рознице - к 2031 г., писать бестселлеры - к 2049 г. и делать хирургические операции - к 2053 г.