Toshiba выбрала покупателей для своего бизнеса по производству микрочипов

Японская корпорация Toshiba в качестве приоритетного покупателя бизнеса по производству устройств памяти и микрочипов выбрала консорциум, который возглавляют японский фонд с правительственной поддержкой Innovation Network и Банк развития Японии. Об этом говорится в заявлении корпорации.

В консорциум также входит американский инвестиционный фонд Bain Capital. Кроме того, в сделке будет участвовать южнокорейская компания SK Hynix.

По предварительным данным, сумма сделки составит 2 трлн иен ($18,2 млрд). Toshiba считает это предложение приоритетным как с финансовой стороны, так и с точки зрения сохранности и развития технологий устройств памяти, отмечается в заявлении.

Японская корпорация 28 июня планирует провести собрание акционеров и окончательно утвердить детали сделки.

Для Toshiba продажа ее второго в мире по мощности производства полупроводников является ключевым фактором, который позволит ей остаться на плаву после банкротства американского ядерного подразделения Westinghouse Electriс. Компания надеется завершить продажу подразделения до конца июня.