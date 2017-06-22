Reuters: игровой бизнес использует онлайн-магазины как теневые банки

Игровой онлайн-бизнес, объем которого в мире оценивается в $40 млрд в год, успешно использует фальшивые онлайн-магазины бытовых товаров, чтобы обходить запреты в ряде стран, в том числе в США, пишет Reuters. Это сравнительно новое явление «транзакционного отмывания», против которого регуляторы пока не выработали действенных мер.

Суть схемы состоит в том, что проведение платежа игровому сервису как оплаты товара позволяет исключить присвоение транзакции платежной системой - например, Visa and Mastercard - кода 7995 (игровая ставка) и избежать сопутствующего контроля.

Reuters нашел семь онлайн-магазинов, зарегистрированных в Великобритании, но не делавших реальных доставок. К примеру, один из сайтов - myfabricfactory.com - рекламировал ткань в отрезах по $6,48 за ярд, но доставить ее не смог, вернув деньги. Все контакты этого сайта замыкались на Agora Online Services, занимающейся обработкой игровых платежей. По аналогичной схеме работали и остальные шесть сайтов. Все они прекратили принимать заказы после того, как Reuters запросил комментариев у платежных агентов.

«Теневой банкинг чрезвычайно изобретателен. Это напряженная гонка вооружений между регуляторами, незаконными агентами и их финансовыми представителями», - цитирует агентство одного из экспертов. Фальшивые интернет-магазины при этом - лишь незначительная часть этой экосистемы: клиент даже не знает об их существовании, переводя деньги игровому сайту. Ссылки на них появляются только в выписке с карточного счета, отмечает Reuters.