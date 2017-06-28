Миронов хочет отменить роуминг в России из-за его архаизма

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект об отмене роуминга внутри России. «Оплата телефонных соединений между абонентами в пределах территории России осуществляется по единому тарифу услуг соответствующего оператора независимо от места нахождения в пределах территории России как вызывающего, так и принимающего абонента», - говорится в тексте поправок к закону «О связи».

По мнению Миронова, внутрироссийский роуминг «является ни чем иным, как архаизмом» Внутренний роуминг вводился как компенсационная мера сотовым компаниям, которые вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи, пишет Миронов. Однако с тех пор операторы развили собственные сети и роуминг внутри страны стал обеспечивать им не более 1,5% доходов. «Сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом. Не говоря уже об ее избыточности», - сказал депутат.

Миронов не преминул напомнить, что национального роуминга давно нет в США, а в ЕС он отменен с 15 июня. Кроме того, законопроект не повлечет расходов из федерального бюджета. Отмена роуминга должна «способствовать развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов связи, повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов».

На прошлой неделе руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил журналистам, что ведомство готовит юридические документы, которые изъяли бы из упоминания в законах и актах правительства термин «роуминг». Артемьев пояснил, что «как техническая характеристика она останется, а как юридическая категория, позволяющая вводить определенную дополнительную плату, она должна исчезнуть».

Идею отмены роуминга внутри страны принципиально поддерживали «Вымпелком» - при условии снижения тарифов, по которым операторы платят друг другу за завершение вызовов (интерконнект) - и Tele2. МТС считает, что вопрос отмены внутрисетевого роуминга требует глубокой проработки, а «Мегафон» говорит, что отмена внутрисетевого роуминга зависит от законодателей. Операторы указывают, что на некоторых тарифах абоненты и так уже не платят за роуминг.