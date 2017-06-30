«Мегафон» выплатит 40 млрд рублей дивидендов за 2016 год

Акционеры «Мегафона» на годовом собрании в пятницу утвердили выплату дивидендов за 2016 г. в размере 20 млрд руб., или 32,25 руб. на обыкновенную акцию (или GDR). Таким образом, сумма дивидендов за прошлый год, с учетом промежуточных, достигнет 40 млрд руб., или 64,5 руб. на обыкновенную акцию.

Дивидендная политика «Мегафона» предполагает выплаты в размере 70% от свободного денежного потока или 50% от чистой прибыли за год с условием сохранения долга на уровне 1,2-1,5 к OIBDA. По итогам 2016 г. свободный денежный поток «Мегафона» вырос на 12,8% до 47 млрд руб. Чистая прибыль в прошлом году составила 25,5 млрд руб., что на 34,7% ниже, чем в 2015 г. Соотношение чистый долг к OIBDA составило 1,6.

В конце мая «Мегафон» объявил об обновлении дивидендной политики, которая определяет минимальный объем дивидендов на уровне 70% от свободного денежного потока для акционеров группы без включения результатов Mail.ru. При этом соотношение чистого долга к OIBDA не должно превышать значение 2 без учета финансовых результатов Mail.ru. На конец I квартала 2017 г. соотношение чистого долга к OIBDA составило 1,91.