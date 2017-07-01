Закон о блокировке копий пиратских сайтов подписан президентом

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке так называемых «зеркал» пиратских сайтов в интернете. Законопроект был принят Госдумой 23 июня, 28 июня он был одобрен Совфедом.

Данный закон направлен на пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете.

В законе вводится понятие «копия заблокированного сайта». Закон считает такой копией «сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети интернет, доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав или информации, необходимой для их получения с использованием интернета». Размещение копии заблокированного сайта не допускается.

Закон обязывает поисковые системы удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты. Вводимый механизм касается только российских фильмов.