Samsung вложит $18 млрд в производство полупроводников

Samsung Electronics планирует инвестировать 20,4 трлн вон ($18 млрд) в расширение производства полупроводников в Южной Корее, сообщает «Интерфакс». Компания уже вложила в такое предприятие в Пхентхэке 15,6 трлн вон и теперь собирается увеличить объем инвестиций в него до 30 трлн вон к 2021 г. Еще 6 трлн вон Samsung вложит в расширение завода в городе Хвасон.

К 2018 г. компания планирует построить новое предприятие по выпуску органических светодиодов и запустить вторую производственную линию на заводе в Сиане (КНР).

Samsung расширяет мощности для производства полупроводников, рассчитывая на рост спроса в условиях развития таких сфер, как интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект, а также новых автомобильных технологий. На подразделение компании по выпуску полупроводников приходится наибольшая доля ее прибыли, отмечает «Интерфакс». В 2016 г. бизнес по выпуску чипов обеспечил 46,5% операционной прибыли Samsung.