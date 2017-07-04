«Яндекс» предостерег от избыточного регулирования «больших данных»

В «Яндексе» считают, что законодательное регулирование больших пользовательских данных может стать тормозом для развития цифровой экономики. «Данные пользователей надежно защищены существующим законодательством в сферах персональных данных, информации, тайны связи и неприкосновенности частной жизни. Что будут регулировать обсуждаемые сейчас законопроекты и какова их истинная цель, — неясно», — сообщили RNS в пресс-службе компании.

Участникам рынка больших данных стоит разработать «кодекс добросовестных практик», уверены в «Яндексе». Вместе с тем в стране должна проводиться просветительская работа, которая научит пользователей информационной безопасности. «Люди вводят номера кредитных карт на неблагонадежных сайтах; сообщают в соцсетях свое местоположение, не регулируя списки друзей, которые видят эту информацию; выкладывают в открытый доступ личные подробности своей жизни. Рассказывать о последствиях такого неосторожного поведения, предупреждать о подводных камнях — вот по-настоящему эффективная защита пользователей от реальных опасностей, с которыми они могут столкнуться в интернете», — отмечают в компании.

Ранее Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) сообщил о намерении разработать собственный законопроект о регулировании больших данных. С одной стороны, он должен урегулировать оборот и обработку такого рода данных, с другой – создать рынок больших данных в России.

Вместе с тем законопроект о больших данных уже разработали чиновники. «Ведомостям» удалось ознакомиться с документом, автором которого является то ли Минкомсвязи, то ли Фонд информационной демократии (источники «Ведомостей» разошлись во мнении). Законопроект предполагает передачу всех больших данных пользователей единому госоператору, который должен финансироваться бизнесом, зарабатывающим на таких данных. Именно узнав об этом проекте, отрасль решила предложить собственное регулирование, рассказывал человек, близкий к партнерам ФРИИ по рабочей группе, которая будет готовить новый документ.