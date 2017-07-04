У нового iPhone может появиться функция 3D-сканирования лица‍

Apple работает над технологией 3D-сканирования лица для разблокировки iPhone без использования отпечатков пальцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Улучшенная система безопасности будет сканировать лицо с помощью 3D-сенсора и даст возможность разблокировать смартфон, подтверждать платежи и запускать защищенные приложения. По данным Bloombreg, Apple также тестирует возможность сканирования глаз.

Apple должна представить новый iPhone в сентябре. Однако, согласно новым отчетам, компании может потребоваться гораздо больше времени, поэтому презентация может быть отложена до начала 2018 г.