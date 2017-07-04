«Мегафон» первым получит радиочастоты для тестирования 5G

Госкомиссия по радиочастотам приняла решение выделить «Мегафону» полосы частот для тестирования стандарта связи 5G на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в 2018 г. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи.

«Важным итогом заседания стало принятое решение о выделении компании "Мегафон" полосы радиочастот 3400-3800 МГц для тестового развертывания фиксированного сегмента сети связи пятого поколения 5G и полосы радиочастот 25250-29500 МГц для развертывания мобильного сегмента 5G на чемпионате мира 2018 г.», - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что подобные опытные сети помогут определить условия использования перспективных сетей связи с точки зрения совместимости с другими радиослужбами. Согласно программе «Цифровая экономика» к 2024 г. сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 000 жителей.