Apple продала 1,2 млрд iPhone

Финансовые показатели Apple за III финансовый квартал оказались лучше ожиданий, компания сообщила, что продала уже 1,2 млрд смартфонов. На этой информации котировки компании выросли до $159,1 за акцию, сообщает Reuters.

Чистая прибыль Apple за отчетный квартал (завершился 1 июля) выросла на 12% до $8,72 млрд, а выручка - более чем на 7% до $45,41 млрд, в том числе благодаря росту продаж планшетов iPad из более низкой ценовой категории, отмечает «Интерфакс». До этого продажи iPad в годовом выражении снижались более трех лет подряд. Прибыль Apple в расчете на акцию подскочила на 17,6% - с $1,42 до $1,67 - в связи с сокращением числа акций в обращении в результате buyback. Продажи Apple Watch выросли на 50%.

Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали квартальную прибыль на акцию на уровне $1,57 на акцию (+10,6%), выручку - на уровне $44,89 млрд.

Продажи iPhone в отчетный квартал выросли в годовом измерении на 1,6%, с 40,4 млн до 41,03 млн штук, во II финквартале было продано 50,8 млн смартфонов. Выручка Apple от различных сервисов, включая магазин приложений App Store, взлетела с $5,98 млрд до $7,27 млрд при прогнозе в $7,07 млрд и установила новый рекорд. На данный момент это второй по величине источник выручки компании после iPhone.

Продажи iPad выросли на 15% в годовом выражении и на 28% относительно II квартала - до 11,4 млн, но в денежном выражении выручка с этих продаж увеличилась на 2%, что говорит о большей популярность недорогих моделей по $329, чем новых iPad Pro.

Продажи компьютеров Mac выросли на 7% до $5,6 млрд, хотя в количественном выражении они выросла только на 1% - до 4,3 млн единиц.

Совокупная выручка Apple в Большом Китае (КНР, включая Гонконг и Тайвань) упала на 10% до $8 млрд. Показатель снижается уже шесть кварталов подряд из-за усиления конкуренции со стороны местных производителей электроники.

Денежные резервы Apple к концу квартала достигли рекордных $261,5 млрд. Как отмечает CNBC, этих денег хватит, чтобы купить одновременно Uber, Tesla, Netflix, Airbnb и Twitter, после чего у Apple останется еще $29 млрд на «мелкие расходы». Как заявил финдиректор Apple Лука Маэстри, $246 млрд (94%) денежной ликвидности Apple хранятся за пределами США.

Apple увеличила квартальные дивиденды на 6 центов, до 63 центов на акцию.