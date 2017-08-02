Тим Кук объяснил блокировку анонимайзеров для пользователей в Китае

Гендиректор Apple Тим Кук заявил, что VPN-приложения (анонимайзеры) исчезли из китайского App Store из-за их несоответствия законодательству Китая, передает его слова CNBC.

По его словам, были удалены приложения, с помощью которых можно было обойти ограничения в интернете. «Мы соблюдаем законы везде, где ведем бизнес», - заявил Кук, добавив, что в App Store на данный момент представлены VPN-приложения, в том числе и китайских разработчиков.

Кук надеется, что в будущем законы в Китае станут более лояльными. «Мы верим в сотрудничество с правительством, даже если мы не согласны в чем-то... Мы надеемся, что ограничения со временем станут менее жесткими, потому что инновации требуют свободы сотрудничества и общения», - сказал он.