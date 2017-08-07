Метро Пекина начало испытания поезда на магнитной подушке

В метро Пекина начались испытания первого для города поезда на магнитной подушке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, поезд будет курсировать по ветке метро S1. Длина первого отрезка железнодорожного полотна, построенного по технологии магнитной левитации, – 10 км. Он начинается от станции Пингоюаньчжань в районе Шицзиншань до остановки Шичанчжань в округе Мэньтоугоу.

Согласно проектной документации максимальная скорость движения поезда составит 100 км/ч. Вместимость каждого вагона – 150 человек. Как долго будут продолжаться испытания, не уточняется.