В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи Facebook и Instagram в разных странах столкнулись со сбоями, передает «РИА Новости» со ссылкой на сайт downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.

Согласно downdetector и сообщениям в Twitter, проблемы возникли у пользователей в Швеции, Дании, Эстонии, Польше, а также и в России. При попытке зайти на свои страницы в Facebook пользователи видят сообщение от соцсети: «Извините, но что-то пошло не так. Мы работаем над проблемой и постараемся решить ее как можно скорее».