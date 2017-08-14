У Lenta.ru сменился главный редактор

Главным редактором новостного сайта Lenta.ru вместо Александра Белоновского назначен Владимир Тодоров. На сайте издания уже обновлена выходная информация.

О том, что новым главным редактором Lenta.ru с 14 августа станет Владимир Тодоров, «Ведомостям» рассказывали два источника в интернет-холдинге Rambler & Co.

Белоновский руководил интернет-изданием с начала 2016 г. Он сменил на посту Алексея Гореславского, который возглавил Lenta.ru в 2014 г., после того как из издания была уволена Галина Тимченко.

Тодоров пришел в интернет-холдинг Rambler & Co в 2014 г. Он работал корреспондентом Gazeta.ru, затем был назначен редактором отдела «IT и медиа», последние несколько лет занимает должность редактора отдела «Технологии и СМИ» издания Lenta.ru.