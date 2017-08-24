Число киберпреступлений в России выросло за три года в шесть раз

В России киберпреступность за последние три года выросла в шесть раз, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Такие данные он привел на встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС в Бразилии.

Чайка отметил, что в России число преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, с 2013 по 2016 г. увеличилосьс 11 000 до 66 000. Значительный их рост наблюдается и в текущем году (+26%, 40 000), говорится в сообщении.

При этом в Генпрокуратуре добавили, что помимо этого «всемирная сеть широко используется для пропаганды различных экстремистских идей и движений». Например, в 2016 г. в России две трети преступлений экстремистской направленности и каждое девятое преступление террористического характера совершались с использованием интернета.