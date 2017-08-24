Rambler & Co объяснила увольнения развитием технологий

Группа компаний Rambler & Co опровергла сообщения СМИ о больших сокращениях штата, признав, что некоторые увольнения будут. «Фатально глобального [сокращения] нет», - сказал ТАСС директор по внешним коммуникациям Rambler & Co Матвей Алексеев.

Алексеев заметил, что увольнения в группе возможны и обусловлены развитием технологий. «Мы работаем в технологической группе компаний, следуем мировым определенным трендам, работаем с технологиями - не с бумагой, а в сети интернет, диджитал и всем, что с этим связано. Происходит автоматизация процессов, и технологии затрагивают работу редакций. Это нормально», - сказал он. «Постепенно вводим новые технологии, естественно, это затрагивает каких-то людей, которых заменили технологии», - добавил Алексеев.

Алексеев заметил, что «за последние два месяца из "Газеты.ru" [принадлежит Rambler & Co] самостоятельно ушли шесть человек, а на их место пришли четверо». «Журналистский состав у нас не трогается, - сказал он. - Плановая текучка в изданиях есть, но это обусловлено сезонными трансферами. У нас успешные издания; зачем убивать курицу, несущую золотые яйца?»

Источник в группе компаний сказал ТАСС, что в ближайшее время «может быть задействована новая техническая платформа автокоррекции и, как вариант, могут сократить корректоров, но не так много». «На фоне штата в 1700 человек даже 20 человек - это не глобальное сокращение», - подчеркнул он.