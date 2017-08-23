«Дождь»: Rambler & Co сокращает штат сотрудников «Газета.ru» и Lenta.ru

Из «Газеты.ru» за последний месяц ушли несколько сотрудников, в том числе редактор отдела «Общество», редактор отдела «Армия», выпускающий редактор и специальный корреспондент, узнал «Дождь». Также из издания намерены уволиться еще два сотрудника. На освободившиеся места не стали нанимать сотрудников, ставки были заморожены, сократилось и число корректоров, рассказали источники канала.

Из Lenta.ru ушли несколько руководителей направлений и заместитель главного редактора, их места также не заняты, знают собеседники «Дождя». Это частично связано со сменой команды, говорит собеседник в издании.

По словам директора по внешним коммуникациям Rambler & Co Матвея Алексеева, холдинг действительно намерен оптимизировать издания в связи с трансформацией потребление новостного контента. «В чисто количественном выражении численность сотрудников может сократиться, но в первую очередь из-за того, что в современных реалиях меняется схема производства», — пояснил Алексеев.

Из «Газеты.ru» уволились шесть человек и это «обычные летние кадровые перестановки», уверен он. Алексеев добавил, что Lenta.ru за это время покинули восемь сотрудников.

По его словам, Rambler & Co перестраивает свои СМИ, холдинг отчасти делает ставку «на привлечение молодой аудитории и на перераспределение денег среди рекламодателей». Алексеев подчеркнул, что холдинг не сокращает сотрудников из-за падения доходов, наоборот, выручка очень хорошо растет.

Источник в Rambler & Co рассказал «Дождю», что владелец холдинга Александр Мамут хочет оптимизировать ресурсы в холдинге, он обсуждал будущее холдинга в Кремле и там ему рекомендовали ориентироваться на молодежь. Представитель Rambler & Co назвал эту информацию «нонсенсом».