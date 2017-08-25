«Коммерсантъ»: южнокорейская сеть кинотеатров претендует на покупку «Каро»

Крупнейшая сеть кинотеатров Южной Кореи CJ CGV ведет переговоры о покупке доли в российской киносети «Каро». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с обеими сторонами переговоров, знают о переговорах и несколько собеседников на рынке.

По данным собеседника издания, представители российской и южнокорейской компаний встречались уже три раза в этом году. CGV ведет due diligence сети и претендует на приобретение контролирующей доли в «Каро», добавляет он.

Это подтверждает и сотрудник одного из владеющих «Каро» фондов. Он также знает, что подобные переговоры «ведутся с разными стратегическими инвесторами». Акционеры «Каро» (UFG, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и американский бизнесмен Пол Хет) хотят развивать эту сеть и не намерены полностью продавать свои доли, добавляет он.

В «Каро» и UFG отказались комментировать эту информацию, а CGV, РФПИ и Пол Хет не ответили на запрос «Коммерсанта».