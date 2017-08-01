Фонд кино утвердил финансирование 35 фильмов

Фонд кино выделит финансирование фильму о Викторе Цое, картине о Холокосте «Большая земля» и еще 33 проектам.

В списке поддержанных проектов - 11 комедий, семь анимационных фильмов, пять хорроров, четыре военные драмы.

В частности, на безвозвратной основе будут выделены госсредства на проект «Снежная королева 4», фильм «Братство» мастерской Павла Лунгина.

Средства на картины «Жених 2», «Пиковая дама. Зазеркалье», «Цой» студии «Рок» Алексея Учителя, его же проекту «Стрельцов», «Лес Рук и Зубов» с Константином Крюковым и Мэйси Уильямс, сыгравшей в сериале «Игра престолов», «Гипноз» Валерия Тодоровского, «Герой» Карена Оганесяна, «Большая земля» с Сергеем Безруковым частично будут выделены на условиях стопроцентной возвратности и частично - на безвозвратной основе.

Также попечительский совет Фонда кино принял решение выделить средства на разработку фильма «Паркет» режиссера Александра Миндадзе.

Размер господдержки картинам не разглашается.