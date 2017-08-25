Российские военные накрыли Сирию спутниковой связью

Российские военные наладили в Сирии сеть станций спутниковой связи, сообщил начальник Главного управления связи ВС - замначальника Генштаба генерал-лейтенант Халил Арсланов. Он выступил в пятницу на «круглом столе», посвященном опыту применения войск в Сирии.

«Наземная группировка станций спутниковой связи возросла в три раза, повышена мощность ретрансляторов, проведена работа по переориентации антенных систем спутников связи военного и двойного назначения, а также увеличен арендуемый ресурс», - сказал Арсланов.

Создание сети спутниковой связи в условиях горной и пустынной местности в Сирии затрудняла низкая пропускная способность и «мертвые зоны» покрытия, отметил он.

По словам Арсланова, на территории Сирии особенно востребованы переносные и мобильные станции спутниковой связи. Также, по его словам, российские специалисты организовали и провели работу по увеличению площади покрытия и восстановлению стационарных базовых станций системы связи «Тетра». «Для повышения устойчивости и надежности данной сети был решен вопрос и организовано применение мобильных базовых станций на отдельных, наиболее важных направлениях», - подчеркнул замначальника Генштаба.