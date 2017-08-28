Экс-главред Lenta.ru Белоновский назначен заместителем гендиректора «Известий» и главредом iz.ru

Бывший главный редактор Lenta.ru Александр Белоновский назначен заместителем гендиректора ООО «МИЦ «Известия» и главным редактором портала iz.ru. Об этом говорится в сообщении Союза журналистов России.

Ранее Белоновский работал в «Московском комсомольце», «Интерфаксе» и РБК, а с февраля 2016 г. занимал пост главного редакторв Lenta.ru. В августе вместе Белоновского Lenta.ru возглавил Владимир Тодоров.