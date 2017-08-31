В Реутове откроется совместная с «Лабораторией Касперского» гимназия

Руководитель и создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский 1 сентября откроет физико-математическую гимназию на базе школы № 10 подмосковного наукограда Реутова. Это ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города. Физико-математические классы в школе созданы в рамках концепции развития Реутова как наукограда России, объяснил городской глава Станислав Каторов. Его цитирует пресс-служба.

Концепция совместной с «Лабораторией Касперского» математической гимназии была разработана в 2016 г. Старшеклассников там будут учить по программам, согласованным с компанией, которая станет затем их работодателем.

Обучение в гимназии будет бесплатным. В 2018 г. она переедет в новую школу в 10-м микрорайоне Реутова.

1 сентября Касперский проведет в гимназии открытый урок и расскажет о текущих проблемах кибербезопасности в мире и России и о кадровой нехватке в IT-индустрии.