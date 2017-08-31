Сайт WikiLeaks подвергся атаке хакеров

Группа хакеров под названием OurMine взломала сайт WikiLeaks, сообщает Verge. Рано утром в четверг на домашней странице WikiLeaks появилось сообщение: «Привет, это OurMine (служба безопасности), не волнуйтесь, это просто техническая проверка… блаблабла. Ох, постойте, это не проверка! WikiLeaks, помните, как вы бросили нам вызов?» — написали хакеры.

Отмечается, что сообщение было видно не всем пользователям. Некоторые просто не могли зайти на сайт WikiLeaks, им сообщали, что сайт временно недоступен.

На странице WikiLeaks в Twitter появилось сообщение о том, что серверы взломаны не были.

Как пишет Verge, ранее хакеры OurMine взламывали аккауны пользователей в Twitter и Google, пытались атаковать сайты Variety и BuzzFeed.