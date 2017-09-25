Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Skype

По всему миру в понедельник наблюдаются проблемы в работе сервиса Skype. Об этом говорится на странице сервиса Downdetector, который отслеживает популярные интернет-ресурсы.

«Проблемы в работе Skype наблюдаются с 6:46 EDT (13:46 мск)», - отмечается в сообщении.

По данным сервиса, больше всего сообщений о сбоях в Skype поступило от пользователей из Великобритании, Белоруссии, Украины и нескольких российских городов, в особенности из Санкт-Петербурга и Москвы.

Проблемы связаны со входом в аккаунт, а также с отправкой и получением сообщений.

В последний раз сбой произошел 3 августа. Тогда неполадки коснулись пользователей в Северной Америке и Европе.

13 сентября произошел сбой в работе другого популярного мессенджера – Telegram. Тогда пользователи жаловались на невозможность посылать сообщения в личных и групповых чатах.