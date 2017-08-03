Skype устранил сбой в работе сервиса

Skype устранил сбой в работе сервиса. Об этом говорится в сообщении компании. Ранее пользователи приложения жаловались на проблемы при получении и отправлении сообщений, а также при входе в аккаунт. Трудности возникали в основном у пользователей, находящихся в Северной Америке и Европе.

«Проблема была полностью разрешена», — уточнили в компании.

В июне пользователи Skype уже сталкивались с аналогичными проблемами. Тогда они не могли отправлять или получать сообщения, сталкивались с задержками при добавлении пользователей в список друзей.