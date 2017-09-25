«Калашников» испытал летающий мотоцикл

Концерн «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал концепт летающего «мотоцикла», сообщается на сайте концерна.

В сообщении на сайте отмечается, что новинка является инициативной разработкой «Калашникова», ее первый полет прошел в присутствии главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

На видео на сайте концерна показано устройство, оснащенное большим количеством винтовых механизмов, одновременное вращение которых поднимает аппарат в воздух и дает возможность двигаться.

В демонстрационном ролике оператор машины сел на нее верхом, как на мотоцикл, после чего аппарат поднялся над поверхностью земли и пролетел в разных направлениях несколько десятков метров.