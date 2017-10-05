«Ростелеком» стал единственным оператором связи для госорганов

ПАО «Ростелеком» выбрано единственным поставщиком услуг связи для федеральных органов исполнительной власти, сообщил президент компании Михаил Осеевский журналистам в кулуарах Finopolis-2017. «Мы уже стали. Распоряжение подписано. Оно уже вышло», - сказал он.

В пресс-службе «Ростелекома» сказали, что распоряжение было подписано с грифом «секретно».

О том что «Ростелеком» начал рассылать госорганам письма с требованием заключить с госоператором контракт как с единственным поставщиком услуг фиксированной связи, стало известно в середине сентября. Тогда же появились данные о подготовке распоряжения президента России Владимира Путина, которое с 2018 г. назначает «Ростелеком» единственным поставщиком услуг связи для государственных органов. Речь идет практически обо всех видах связи, кроме мобильной.

«Ростелеком» не раскрывает отдельно показатели в сегменте госзаказчиков, однако совместно корпоративные и государственные заказчики принесли ему 100,76 млрд руб. в 2016 г., что составляет около 34% от общей выручки группы. По данным «ТМТ консалтинга», в 2016 г. госорганы потратили на фиксированную связь 37 млрд руб. и «Ростелекому» принадлежит 59% этого рынка.

«Ростелеком» уже является единственным исполнителем по эксплуатации электронного правительства. Кроме того, готовится распоряжение о назначении оператора единственным исполнителем проекта по подключению медицинских учреждений к интернету.

Основной акционер «Ростелекома» - Росимущество, владеющее 48,71% обыкновенных акций, или 45,04% капитала. Внешэкономбанку принадлежит 4,29% голосов и 3,96% капитала. «Мобител» (на 99,9% принадлежит «Ростелекому») владеет 15,06% обыкновенных акций и 30,79% «префов» - итого 16,24% капитала.