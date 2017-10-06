Apple выпустила гендерно нейтральные смайлы

В новой версии мобильной операционной системы Apple - iOS 11.1 - появились гендерно нейтральные смайлы, сообщил официальный сайт компании. Также в список эмодзи включен новый жест «Я тебя люблю» на основе фразы на американском жестовом языке.

«Новые эмодзи, созданные Apple, открывают еще больше возможностей в сообщениях. Новые эмодзи появятся на следующей неделе в предварительных бета-версиях iOS 11.1, доступных как разработчикам, так и всем желающим», - сообщила компания.

В 2015 г. против Apple в России возбуждалось административное дело по заявлению юриста Ярослава Михайлова, который представлял себя как руководитель «Христианского правозащитного центра». Поводом стали новые тогда смайлики ЛГБТ-персонажей.