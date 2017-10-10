CNN устранила нарушения и продолжит работу в России

Телекомпания CNN устранила нарушения, которые выявил Роскомнадзор, сообщил «Интерфаксу» руководитель ведомства Александр Жаров.

Он добавил, что претензии к CNN сняты, «канал будет работать в России и дальше, но Роскомнадзор продолжит мониторинг соответствия деятельности американской компании российскому законодательству».

29 сентября Жаров говорил, что CNN получила административное предупреждение из-за неправильного указания в эфире выходных данных. Телеканал должен был устранить нарушения до 11 октября.