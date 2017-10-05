Роскомнадзор пригрозил CNN лишением лицензии

Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил о том, что руководству американского телеканала CNN необходимо до 11 октября устранить выявленные ведомством нарушения, иначе его вещание канала в России могут приостановить.

По словам Субботина, на днях телеканалу было выдано предписание. Сейчас специалисты Роскомнадзора изучают документы, которые телеканал предоставил в ответ на предписание. «Точная информация у нас будет ближе к 11 октября», - добавил Субботин.

29 сентября руководитель Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что CNN получила административное предупреждение из-за неправильного указания в эфире выходных данных.