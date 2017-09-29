Роскомнадзор назвал нарушение CNN International

CNN International получила административное предупреждение за неправильное указание в эфире выходных данных. Это «Интерфаксу» сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Ранее о нарушениях телекомпании сообщила пресс-служба его ведомства, сообщалось, что CNN грозит предупреждение.

Нарушение CNN Жаров назвал «достаточно банальным» и отметил, что «такое часто случается».

Если ошибка будет устранена, телекомпания сможет продолжить работу в России, добавил чиновник. По его словам, о прекращении работы канала в России речи не идет. «По законодательству только после двух предупреждений инициируется процедура прекращения деятельности СМИ, причем делается это через суд», - напомнил Жаров. Компании дали время, чтобы исправить ситуацию, заверил он и выразил надежду, что CNN «достаточно оперативно с ней» справится.

На вопрос, нет ли в действиях Роскомнадзора в отношении CNN политической подоплеки и не является ли это реакцией на требование американских властей к RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, Жаров сказал: «Я работаю не в политическом ведомстве, я работаю в надзорной службе. Мы выявляем нарушения в СМИ и на них реагируем».

Ранее в пятницу Роскомнадзор сообщил, что что в работе CNN International выявлены нарушения закона о СМИ, за которые предусмотрена административная ответственность. Также канал уличили в нарушении лицензионных требований в сфере телевизионного вещания. Представителей компании вызвали в ведомство, где они получат представление об устранении нарушений.