Роскомнадзор обвинил CNN International в нарушении закона о СМИ

Представителей телеканала CNN International вызвали в Роскомнадзор для рассмотрения административных дел. Ведомство сообщает, что в работе канала выявлены нарушения закона о СМИ, за которые предусмотрена административная ответственность. Также канал уличили в нарушении лицензионных требований в сфере телевизионного вещания.

Все это было обнаружено в ходе «планового систематического наблюдения» в отношении ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», которая осуществляет в России вещание канала. Наблюдало за компанией управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.

Роскомнадзор на встрече с представителями CNN International решит вопрос о вынесении телеканалу предупреждения. Также компании будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

«Вне зависимости от места нахождения штаб-квартиры учредителей средств массовой информации, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, Роскомнадзор продолжит систематическое наблюдение за исполнением ими норм российского законодательства», - обещает ведомство.

В чем именно CNN нарушила закон о СМИ, в сообщении не уточняется.

На днях телекомпания обнародовала эксклюзивную информацию о том, что связанный с Россией заказчик купил в Facebook неоднозначную рекламу движения Black Lives Matter, которое борется против дискриминации чернокожих, и точечно таргетировал ее для Фергюсона и Балтимора. В этих городах еще до президентских выборов 2016 г., а именно в августе 2014 г. и в апреле 2015 г., были массовые беспорядки на расовой почве. В этом материале CNN отмечала, что целью заказчика, скорее всего, было желание «подпитать атмосферу враждебности и хаоса». Источники компании считают, что казус с этой рекламой для Балтимора и Фергюсона дает представление, как аккаунты, связанные с российским проправительственным «Агентством интернет-исследований», использовали географический таргетинг рекламы для разжигания политического хаоса в США.

В ноябре 2014 г. Turner Broadcasting System Europe Limited (входит в Time Warner), которая управляет CNN, предупредила операторов о приостановке вещания канала в России с 1 января 2015 г. Представитель компании тогда объяснил «Ведомостям», что решение принято из-за новых ограничений в законе о СМИ. С одной стороны, всем неэфирным каналам с начала этого года запрещено показывать рекламу. С другой – с 2016 г. иностранные компании не смогут владеть или контролировать более 20% учредителя российского СМИ. CNN попадал под оба ограничения.

Также у канала долгое время были трудности с оформлением лицензии на вещание в России (для этого, в частности, было необходимо создать российское юрлицо). После заявления CNN об уходе из России представители Роскомнадзора заявили, что сожалеют о таком решении компании, и предложили обсудить с ними возникшие проблемы. В конце марта 2015 г. CNN получил универсальную лицензию на вещание в России на срок до 10 лет.