Источник сообщил об устранении нарушений телекомпанией CNN

CNN International устранила нарушения, которые вызвали нарекания Роскомнадзора. «Претензии на данный момент устранены. Претензии носили технический характер и были связаны с устаревшими выходными данными, указанными в межпрограммной графике», - сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в пятницу Роскомнадзор сообщил, что что в работе CNN International выявлены нарушения закона о СМИ, за которые предусмотрена административная ответственность, и что телекомпании грозит предупреждение. Также канал уличили в нарушении лицензионных требований в сфере телевизионного вещания.

В России распространением вещания CNN занимается компания «Медиа альянс» (это СП «Национальной медиа группы»).

«Национальная медиа группа» на запрос «Ведомостей» не ответила. Представитель «Медиа альянса» отказался от комментариев.

CNN International получила административное предупреждение за неправильное указание в эфире выходных данных, объяснял «Интерфаксу» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Нарушение он назвал «достаточно банальным» и отметил, что «такое часто случается».

Если ошибка будет устранена, телекомпания сможет продолжить работу в России, добавил чиновник. По его словам, о прекращении работы канала в России речи не идет. «По законодательству только после двух предупреждений инициируется процедура прекращения деятельности СМИ, причем делается это через суд», - напомнил Жаров. Компании дали время, чтобы исправить ситуацию, заверил он и выразил надежду, что CNN «достаточно оперативно с ней» справится.