Роскомнадзор объяснил, при каком условии приостановит лицензию CNN

Роскомнадзор заявил, что обладает правом приостановить лицензию компании-вещателя CNN в России на три месяца, в случае если компания не обязуется устранить в выдвинутые сроки обнаруженные нарушения. Об этом рассказали «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Если это условие не будет выполнено, то Роскомнадзор обратится в суд с заявлением об аннулировании лицензии, подчеркнул собеседник агентства.

В четверг замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что руководству телеканала нужно до 11 октября устранить все нарушения, иначе его вещание в России будет временно остановлено.

29 сентября руководитель Роскомнадзора Александр Жаров указывал, что CNN получила административное предупреждение из-за неправильного указания в эфире выходных данных. Но, по его словам, о закрытии канала речь не идет.