Кудрин спрогнозировал исчезновение большинства криптовалют

Сейчас в мире тысячи криптовалют, но большая их часть исчезнет, заявил руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на MOEX Forum - 2017 в Нью-Йорке. «Большая часть создаваемых криптовалют не сохранится, сейчас их уже больше шести тысяч. Любой сейчас может создавать криптовалюты. Но очень много появилось нечестных, мошеннических схем, когда деньги собираются, а инвесторы денег не получают», - заявил Кудрин.

По его мнению, не менее трех-четырех лет уйдет на разработку регулирования криптовалют в России. «Потребуется года три-четыре, чтобы выработать регулирование, чтобы это стало цивилизованным рынком, так как нужно разработать стандарты, меры защиты граждан. И это мой оптимистический прогноз. А регулирование, которое сейчас будет происходить, будет построено больше на ограничениях», - добавил Кудрин.

Не исключено и то, что придется вводить лицензирование лиц, которые будут добывать криптовалюту (майнинг), по крайней мере, на какой то период, отметил он.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по проблемам криптовалют. На нем было принято решение взять под государственный контроль выпуск и обращение криптовалют на территории России.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин и ЦБ до конца года подготовят базовый законопроект о регулировании обращения криптовалют. Министерство предлагало допустить к сделкам с криптовалютами в России только квалифицированных инвесторов, а проводить такие сделки только на бирже.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что ЦБ не поддерживает легализацию криптовалют как законного платежного средства, но видит перспективы технологии блокчейн, лежащей в их основе.