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«Почте России» не хватает почтальонов

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов заявил, что компании не хватает почтальонов и операторов для качественного выполнения услуг. Как передает ТАСС, он сказал это телеканалу «Россия 24». Он допустил новые сокращения персонала на предприятии, но отметил, что этот риск минимален.

«В то же время с точки зрения выстраивания оптимальной структуры управления компанией, возможно, нам придется пересмотреть стандарты количества административного персонала, – сказал Подгузов. – Сейчас мы такую новую структуру и обсуждаем, но каких-то резких изменений, какого-то большого количества сокращений мне бы не хотелось допускать». По его убеждению, сокращения должны сопровождаться «серьезными программами, связанными с переобучением, возможно, задействованием наших сотрудников на других направлениях бизнеса, которые у компании будут появляться».

В «Почте России» работает 350 000 человек, в том числе 100 000 почтальонов, 100 000 операторов, водители и сортировщики. По словам гендиректора предприятия, «административно-хозяйственный персонал на самом деле тоже весьма значителен», – уточнил он.

Чтобы заботиться обо всех сотрудниках предприятия, ему нужно повышать эффективность, внедряя высокие технологии в сфере IT, сказал Подгузов. В результате производительность одного операторского окна должна серьезно возрасти, а время проведения одной операции – сократиться с нынешних 5 минут до 30 секунд. Также он считает нужным развивать дальнейшую автоматизацию и роботизацию сортировки почтовых отправлений.