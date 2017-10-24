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«Почта России» вовремя не доставила Telegram запрос ФСБ

Ведомости
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«Почта России» вовремя не доставила компании Telegram запрос ФСБ о предоставлении данных о переписке пользователей, сообщил адвокат Павел Чиков, представляющий интересы Telegram.

«2 июля ФСБ попросила Telegram прислать переписку пользователей до 19 июля. Но «Почта России» доставила письмо лишь 21 июля. И причину не знает», – написал Чиков в Telegram-канале. В документе, который он выложил в сообщении, указано, что заказное письмо от ФСБ на имя гендиректора Telegram поступило на почту 14 июля, а было вручено адресату 21 июля.

Ранее Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ передавать ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей. Адвокаты намерены обжаловать это решение.

10 самых безопасных мессенджеров

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Политика
Новости

Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией

Ведомости
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Ирина Яровая исключена из Совета при президенте по противодействию коррупции. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Из совета также исключены глава Удмуртии Александр Бречалов, адвокат Анатолий Кучерена и замминистра юстиции Олег Плохой.

Тем же указом в совет включены председатель комитета Госдумы по противодействию коррупции Василий Пискарев, секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, президент ТПП Сергей Катырин и руководитель антикоррупционного управления администрации президента Андрей Чоботов. Согласно документу, Чоботов также включен в состав президиума Совета по противодействию коррупции вместо Плохого.

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Финансы
Новости

СМИ узнали о поручении Шувалова оценить предложения по либерализации валютного контроля

Интерфакс/Ведомости
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ведомствам оценить финансовые и экономические последствия предложений Минфина о дальнейшей либерализации валютного законодательства, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Поручение адресовано руководителям Минэконмразвития Росфинмониторинга и самого Минфина. Анализ им предлагается провести с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России.

Поручение датируется 19 октября, срок его исполнения в документе не указан, обычно это означает, что на ответ ведомствам дается месяц, отмечает «Интерфакс».

Предложения о либерализации валютной деятельности в России, снижению административной нагрузки на бизнес и упрощению валютных правил для физлиц министр финансов Антон Силуанов изложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву «о мерах по модернизации валютного контроля». «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Руководитель Минфина предложил, к примеру, отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну. Однако взамен он попросил дать ЦБ и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения: требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.

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Политика
Новости

В НИИ им.Склифосовского рассказали о состоянии ведущей «Эха Москвы»

Интерфакс/Ведомости
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Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, раненная в понедельник ножом в шею, находится в реанимационном отделении НИИ имени Склифосовского, сообщил директор института Сергей Петриков.

По его словам, она в стабильно тяжелом состоянии. «Пациентка в сознании», - добавил он.

В понедельник была проведена операция, «все последствия, связанные с ранением устранены», уточнил Петриков, не уточняя детали. Для определения дальнейшей тактики лечения в понедельник состоялся консилиум врачей под руководством главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна. Во вторник вечером консилиум соберется второй раз.

Петриков не стал давать прогнозы относительно сроков лечения и окончания реабилитации, но добавил, что голосовые связки в результате ранения не повреждены.

Днем в понедельник в редакцию радиостанции ворвался мужчина с ножом и ранил Фельгенгауэр в шею. Напавшего задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Позже стало известно, что у нападавшего - Бориса Грица - двойное гражданство – России и Израиля. На допросе после задержания он заявил, что Фельгенгауэр преследовала его телепатически. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Что случилось в редакции «Эха Москвы»

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Политика
Новости

Шойгу сообщил о сокращении территории в Сирии под контролем ИГ

ТАСС
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Под контролем «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России) осталось не больше 5% территории Сирии, заявил министр обороны Сергей Шойгу. 13 октября начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской говорил, что под контролем ИГ оставалось 8% территории Сирии. До начала операции ВКС России ИГ контролировало больше 70% Сирии, напомнил Шойгу. Как передает ТАСС, эти данные он привел на совещании министров обороны стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс»).

Министр также заявил, что за два года российской операции в Сирии удалось фактически прекратить финансовую подпитку ИГ за счет нефтяного промысла. Он напомнил, что ранее в год террористы получали с продажи нефти около $3 млрд в год, а иногда до $10 млн в сутки.

За время операции ВКС России разгромили крупные террористические формирования на важнейших направлениях, а также освободили ключевые населенные пункты и деблокировали основные коммуникации, заявил министр. Всего было уничтожено более 200 точек по добыче нефти и газа, 4000 бензовозов, 126 станций перекачки и 184 нефтеперерабатывающих завода, заявил Шойгу. Усилиями российских военных летчиков в Сирии ликвидированы 948 тренировочных лагерей, 666 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1500 единиц военной техники террористов, освобождены 998 населенных пунктов, всего освобождено 503 223 кв. км территории.

«Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране. С 2015 г. в дома вернулись 1,126 млн человек. Только в 2017 г. – 660 000», – сказал министр. Он добавил, что российские саперы в сутки обезвреживают по 1500 взрывоопасных объектов.

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Бизнес
Новости

Суд отказал в приостановлении иска Siemens к «дочке» «Ростеха»

Интерфакс/Ведомости
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Арбитражный суд Москвы отказал в приостановлении иска о «крымских турбинах» «Сименс – технологии газовых турбин» (СП Siemens и АО «Силовые машины») к двум структурам «Ростеха» – ООО «ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопромэкспорт" (ТПЭ), сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

На заседании представитель Siemens сообщил о подаче ходатайства о приостановлении производства по второму делу. Суд назначил основное слушание на 11 декабря.

Представитель Siemens выступил против приостановления производства по делу. По его словам, для этого отсутствуют основания, предусмотренные законодательством. Он также отметил, что решение по данному иску повлияет на вердикт по второму делу, ходатайство о приостановлении которого подано в суд 23 октября. Истец требует признать контракт недействительным, а также истребовать имущество из незаконного владения.

Представители «Технопромэкспорта» поддержали ходатайство о приостановлении данного процесса. Они отметили, что, если встречный иск по второму процессу будет удовлетворен, удовлетворение иска, который рассматривался во вторник, будет невозможно.

11 июля немецкий концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск к ТПЭ, который он обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым. В октябре «Технопромэкспорт» сообщил о подаче встречного иска к Siemens о признании «недействительной, ничтожной» части сделки по турбинам.

Четыре турбины по заказу ТПЭ изготовил завод «Сименс – технологии газовых турбин». Они предназначались для строительства ТЭС в Тамани, но оно так и не началось. В сентябре 2016 г. ТПЭ выставил турбины на торги. Покупатель турбин должен был подключить их к сетям ФСК или других компаний, находящихся в России, говорилось в материалах. Также он не должен был нарушать санкции, введенные Россией, Германией, Евросоюзом, США и ООН, и обязан обезопасить ТПЭ от любых претензий, если это условие будет нарушено. Победитель аукциона должен был гарантировать, что оборудование не будет использоваться на электростанциях, имеющих прямое подключение к энергосистеме Крыма, а также на электростанциях, единственной задачей которых является энергоснабжение Крыма. Кто купил турбины – не известно.

Недвижимость
Новости

Застройщики уже начали отчисления в Фонд защиты дольщиков

Ведомости/РИА Новости
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Взносы в Фонд защиты прав дольщиков уже сделали 12 застройщиков, сообщил журналистам во вторник министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, передает «РИА Новости».

«12 застройщиков уже начали оплату не в страховые компании, которые себя не оправдали, а в фонд», – сказал он.

Принятый летом закон обязывает застройщиков осуществлять взносы в Фонд защиты прав дольщиков в размере 1,2% цены каждого договора участия в долевом строительстве (ДДУ). Если девелопер не перечислит взнос, это станет основанием для приостановки регистрации ДДУ.

Фонд возглавил гендиректор АИЖК Александр Плутник. Глава Минстроя ранее заявлял, что Фонд защиты прав дольщиков заработает 25 октября.

Бизнес
Новости

Минкультуры прокомментировало расследование о конфликтах интересов в театрах

ТАСС/Ведомости
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Не совсем корректно утверждать, что руководители московских театров «платят гонорары сами себе», заявили в Минкультуры России. Так там прокомментировали агентству ТАСС недавнее расследование «Трансперенси интернешнл – Россия» о конфликтах интересов в московских театрах. В министерстве заявили, что сделки, которые заключают федеральные театры, проходят обязательное одобрение Минкультуры. Контракты руководителей с собственными театрами не нарушают законы и регулируются приказом министерства от 10 сентября 2010 г. № 589 «Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок с участием подведомственного Министерству культуры Российской Федерации федерального бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность».

Не меньше 14 худруков московских театров «получают госконтракты от своих театров, искусственно создавая себе дополнительные возможности для зарабатывания денег», в большинстве случаев это происходит с одобрения департамента культуры Москвы, заявила «Трансперенси интернешнл». В их числе организация назвала Олега Табакова, Надежду Бабкину, Константина Райкина, Олега Меньшикова и Кирилла Серебренникова. На них «Трансперенси интернешнл – Россия» написала заявления в прокуратуру. В организации подсчитали, что они в 2013–2017 гг. заключили с собственными театрами более 60 контрактов на общую сумму, превышающую 97 млн руб. Театры нанимали своих худруков как актеров и режиссеров, арендовали у них помещения и реквизит.

Прокуратура подтвердила доводы о нарушениях в трех театрах и вынесла три представления: одно в адрес Минкультуры РФ в отношении Театра имени Федора Волкова (Ярославль) и два в адрес директора департамента культуры правительства Москвы – в отношении Театра кошек Куклачева и «Гоголь-центра», напоминает ТАСС.

Действия худрука театра им. Волкова Евгения Марчелли «были своевременно согласованы с Министерством культуры России», но нужные документы были оформлены с опозданием, что повлекло представление Генпрокуратуры, объяснили в пресс-службе Минкульта. Ранее это РБК подтвердили в пресс-службе театра.

В расследовании «Трансперенси интернешнл» говорилось, что Юрий Куклачев заключил с собственным сыном два контракта на аренду помещений на общую сумму 3,76 млн руб. Помещение безвозмездно сдается театру, чтобы компенсировать ту сумму, которая была якобы с нарушением выплачена, сообщил в понедельник РБК художественный руководитель Театра кошек Дмитрий Куклачев. Он объяснил, что помещение сдавалось на протяжении двух лет, в итоге сумма аренды составила около 3 млн руб. «Чтобы не возникло дальше сложностей, нужно было придумать, как вернуть деньги обратно в бюджет. Соответственно, мы приняли решение, что будем сдавать это помещение безвозмездно. Кто от этого выиграл, мне сложно сказать. Мне кажется, что это все раздуто», – говорил он. Прокуратура театр проверяла и, по его словам, к театру сейчас «вообще вопросов нет».

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Политика
Новости

Обвиняемого в покушении на журналистку «Эха Москвы» доставили в суд

ТАСС/Ведомости
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В Пресненский суд Москвы доставили Бориса Грица, который был задержан после нападения на журналистку «Эха Москвы», заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Как сообщили ТАСС в суде, суд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте. Заседание назначено на полдень.

Фельгенгауэр была ранена ножом в шею в понедельник днем. Напавшего задержали в офисе радиостанции. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по поручению руководителя управления Александра Дрыманова дело передано в управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления столицы.

По месту жительства обвиняемого прошли обыски, следователи допросили свидетелей, изучили записи камер наблюдения в офисе «Эха». В ночь на вторник на сайте «Эха» была выложена запись нападения обвиняемого на охранника на первом этаже здания, где располагается редакция радиостанции. Мужчина на записи оставил рюкзак у стойки охраны, показал охраннику лист бумаги, затем брызнул ему в лицо из баллончика и проскочил под турникетом внутрь.

Ранее представитель СКР Светлана Петренко сообщала, что у задержанного двойное гражданство – России и Израиля. Оперативно установить его личность удалось, так как при нем нашли водительские права. Со слов задержанного, он родился в Абхазии, учился в Москве. В 2003 г. Гриц уехал в Израиль и вернулся в Россию лишь месяц назад, в Москве проживает у знакомого. На допросе после задержания он заявил, что Фельгенгауэр преследовала его телепатически. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Задержать Грица после нападения помог охранник, дежуривший в офисе «Эха Москвы». Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов говорил, что у задержанного был рукописный план помещений редакции.

Один из преподавателей Еврейского университета Иерусалима, где Гриц защитил докторскую диссертацию около 10 лет назад, рассказал корреспонденту NEWSru.co.il, что у аспиранта были проблемы с психикой.

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Бизнес
Новости

РФПИ подтвердил планы участия в IPO En+

Интерфакс/Ведомости
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил намерение участвовать в IPO En+ Group Олега Дерипаски.

«Да, мы подтверждаем, что будем участвовать в IPO En+, – рассказал председатель РФПИ Кирилл Дмитриев в Эр-Рияде. – Мы приведем туда ряд наших ближневосточных партнеров, ряд наших азиатских партнеров». Об этом он заявил в кулуарах конференции «Инвестиционная инициатива будущего», организованной суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund. По словам Дмитриева, РФПИ в Эр-Рияде будет обсуждать IPO En+ с рядом ведущих партнеров.

Ранее о планах РФПИ «Интерфаксу» сообщал источник, знакомый с ходом размещения.

En+ планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже, также получив листинг в Москве. Сделка запланирована на начало ноября. В ходе IPO сама En+ рассчитывает привлечь $1 млрд, структуры Олега Дерипаски продадут бумаги еще на $0,5 млрд. Перед сделкой компания оценила себя в $7–8,5 млрд.

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Технологии
Новости

«Почте России» не хватает почтальонов

ТАСС
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Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов заявил, что компании не хватает почтальонов и операторов для качественного выполнения услуг. Как передает ТАСС, он сказал это телеканалу «Россия 24». Он допустил новые сокращения персонала на предприятии, но отметил, что этот риск минимален.

«В то же время с точки зрения выстраивания оптимальной структуры управления компанией, возможно, нам придется пересмотреть стандарты количества административного персонала, – сказал Подгузов. – Сейчас мы такую новую структуру и обсуждаем, но каких-то резких изменений, какого-то большого количества сокращений мне бы не хотелось допускать». По его убеждению, сокращения должны сопровождаться «серьезными программами, связанными с переобучением, возможно, задействованием наших сотрудников на других направлениях бизнеса, которые у компании будут появляться».

В «Почте России» работает 350 000 человек, в том числе 100 000 почтальонов, 100 000 операторов, водители и сортировщики. По словам гендиректора предприятия, «административно-хозяйственный персонал на самом деле тоже весьма значителен», – уточнил он.

Чтобы заботиться обо всех сотрудниках предприятия, ему нужно повышать эффективность, внедряя высокие технологии в сфере IT, сказал Подгузов. В результате производительность одного операторского окна должна серьезно возрасти, а время проведения одной операции – сократиться с нынешних 5 минут до 30 секунд. Также он считает нужным развивать дальнейшую автоматизацию и роботизацию сортировки почтовых отправлений.

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Авто
Новости

Mitsubishi отзывает более 160 000 автомобилей в США и Канаде

Ведомости
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Японская Mitsubishi Motors Corp. отзывает 161 167 автомобилей в США и Канаде из-за возможных проблем с двигателем, сообщает Associated Press.

Отзыв коснется кроссоверов Outlander и Outlander Sport 2015–2017 гг. выпуска, седанов Lancer 2015–2017 гг. выпуска, а также спортивных седанов Lancer Evolution 2015 г. В Канаде будет отозвано 28 615 автомобилей, остальные – в США.

Из-за дефектов в отзываемых автомобилях двигатель может заглохнуть или перегреться, уточнили в Mitsubishi. Там добавили, что в компанию не поступали сообщения об авариях или получении травм из-за дефекта, который также может снизить мощность двигателя.

Дилеры Mitsubishi устранят дефекты бесплатно.

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