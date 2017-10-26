Исполнительным директором «Мегафона» назначен Геворк Вермишян
Совет директоров «Мегафона» утвердил кандидатуру Геворка Вермишяна на должность исполнительного директора компании. Решение должно быть одобрено внеочередным общим собранием акционеров, которое запланировано на 30 ноября. Вермишян с 2011 г. занимал должность финансового директора «Мегафона».
Ранее три человека, знакомых с топ-менеджерами «Мегафона», рассказали «Ведомостям», что Вермишян может стать исполнительным директором компании. Пост исполнительного директора появился в «Мегафоне» в 2015 г., но с тех пор, как в октябре 2016 г. его покинул Евгений Чермашенцев, оставался вакантным.
«В зону ответственности исполнительного директора войдут: операционная деятельность, контроль исполнения стратегии компании, организация работы коллегиальных органов управления и управление деятельностью дочерних и зависимых обществ», — говорится в пресс-релизе «Мегафона».
Временно исполняющим обязанности финансового директора «Мегафона» будет назначен Александр Барунин, в настоящее время являющийся руководителем по планированию, управленческой отчетности и финансовому контролю.