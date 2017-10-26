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Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ

Мессенджер Telegram обжаловал штраф за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Павел Чиков. «Компания Telegram Messenger LLP подала жалобу на постановление об административном правонарушении», — сказал Чиков.

16 октября Мещанский районный суд Москвы принял решение оштрафовать Telegram Messenger LLP на 800 000 руб. за отказ предоставить данные ФСБ. Судья признала компанию виновной в совершении административного правонарушения. Если мессенджер не выплатит штраф в отведенное законом время, то с него будут взыскивать штраф в двойном размере.

Основатель Telegram Павел Дуров назвал требования ФСБ о предоставлении данных противоречащими Конституции и отметил, что они не реализуемы технически. Он считает стремление ФСБ получить доступ к личной переписке «попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан».