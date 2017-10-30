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Mediascope с 2018 года начнет измерять телесмотрение дачников

С III квартала 2018 г. основной телеизмеритель в России Mediascope (бывшая TNS) начнет измерять телесмотрение на дачах и с мобильных устройств. Как сообщает «Коммерсантъ», это представители компании рассказали на клиентской конференции 27 октября. По рекомендации аудиторов Mediascope обсуждает возможность включать в отчеты результаты измерения гостевого и другого внедомашнего смотрения.

Для измерения просмотра телевизора на дачах выборка составит 1000 домохозяйств. Оборудование в этих домах установят ориентировочно в мае, пишет газета. Установочное исследование, проведенное летом 2017 г., показало, что в среднем на городскую квартиру приходится 1,7 телевизора, на дачу приходится 1,5 телевизора, не смотрят телевизор на даче только 1,4% опрошенных. 58,8% респондентов сказали, что ездят на дачу только летом, 35,4% – и летом, и зимой, 0,5% – только зимой.

В Mediascope подсчитали, что исследование дачного телесмотрения может добавить к существующим рейтингам 4–8%. В среднем по 2016 г. суточный рейтинг всех телеканалов составил 16,7%, пик смотрения приходится на январь – 19,3%, ниже всего телесмотрение с мая по август – 14–15%, но летом продолжительность телесмотрения выше.

Опрошенные участники рынка надеются, что эти изменения позволят более точно измерять, как люди смотрят телевизор. Замгендиректора ВГТРК Александр Нечаев считает, что измерение дачного телесмотрения – давно назревшее решение, его результаты помогут более эффективно программировать рекламу. На спрос со стороны рекламодателей изменение методики напрямую не повлияет, поскольку показатель больше зависит от состояния экономики страны, добавил он.

Во второй половине 2018 г. Mediascope планирует расширить панель рейтинга Big TV (учитывает смотрение телеконтента в интернете) за счет измерения мобильной аудитории – раньше были доступны данные только по десктопам. В «Газпром-медиа» отметили, что «десктопное смотрение, по разным оценкам, составляет менее половины от общего просмотра контента в сети».