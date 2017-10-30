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СМИ связали с Петербургом рассылку вируса-вымогателя на 1,6 млн адресов в Швеции

Шведская телекомпания SVT утверждает, что рассылка вируса-вымогателя на 1,6 млн электронных почтовых ящиков в стране контролировалась из Санкт-Петербурга. Журналисты SVT отследили хакеров, получив доступ в базу данных группировки, в которой обнаружились данные взломанных жертв, секретная переписка и коды. Опрошенные компанией эксперты считают, что организовала атаку российская мафиозная группировка.

Вирус-вымогатель атаковал компьютер, если получатель письма пытался пройти по ссылке в письме. Письма с вирусом оформлялись как рассылка от компаний Postnord или Telia. После блокировки данных пользователя вирус требовал от 4000 до 6000 крон. Из базы хакеров следует, что таким образом в стране пострадало около 20 000 компьютеров. Сколько пользователей заплатили выкуп, неясно. Один из пострадавших рассказал SVT, что в этой ситуации человек паникует, сумма оказывается сравнительно небольшой и проще ее заплатить, чем покупать новую машину.

Всего этот вирус атаковал 31 страну, сильнее всего пострадали Швеция, Австралия, Польша, Испания, Италия, Турция и Индия.