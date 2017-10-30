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Суд не стал рассматривать иск журналиста Плющева к ФСБ из-за требования к Telegram

Мещанский суд Москвы отказался принимать иск журналиста радиостанции «Эха Москвы» Александра Плющева к ФСБ из-за требования спецслужбы к Telegram предоставить ключи шифрования переписки пользователей.

Иск возвращен истцу, так как из его содержания «не следует, что обжалуемые действия нарушают либо иным образом затрагивают права, свободы и законные интересы административного истца», сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Плющев будет обжаловать это решение. Ранее он отмечал, что полномочия спецслужб и так достаточно велики и «сильные, толковые спецслужбы могут эффективно обеспечивать безопасность, не нарушая основных прав граждан».

Аналогичный иск также подавал Олег Кашин. Он считает, что требование ФСБ затрагивает право журналистов на конфиденциальное общение с источниками информации. Интересы истцов представляют адвокаты «Агоры».

Ранее Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ передавать ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей. Основатель сервиса Павел Дуров отмечал, что требования ФСБ нереализуемы технически и, кроме того, противоречат 23-й статье Конституции РФ.

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